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Карпин заявил, что не держится за работу в сборной России: Не умру, если меня уволят

При этом специалист подчеркнул, что ему нравится руководить национальной командой.
27 марта 2023 12:52
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к работе в национальной команде.

В частности, он заявил, что ему нравится работать в сборной России. Также он подчеркнул, что ответственно подходит к процессу и старается показать хорошие результаты. При этом специалист не стал скрывать, что спокойно отреагирует на увольнение из сборной.

«Если у меня спросят: «Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрете?» Нет. Да, это сборная России, мне это нравится, это важно – но если завтра меня кто-то уволит из «Ростова», сборной России или еще из какого-то места, то стоит понимать, что это работа. Да, работа, которой мы наслаждаемся, мы ее любим, полностью отдаемся. Это все есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», – заявил Карпин в эфире Первого канала.

Добавим, что контракт тренера со сборной России действует до июля 2024 года.

источник: «Первый канал»
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