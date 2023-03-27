Кристиан Рамирес может покинуть «Краснодар»

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может покинуть клуб летом этого года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, к 28-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Турции и Венгрии. Контракт Рамиреса, который является гражданином России, рассчитан до июня 2025 года. Будущее футболиста будет определено в ходе переговоров с руководством команды, которые начнутся летом. Сам футболист хотел бы остаться в России.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.