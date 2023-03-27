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«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписан в Стамбуле после благотворительного матча.
27 марта 2023 14:09
автор: Александр Евграфов

Футбольные клубы «Зенит» и «Фенербахче» подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на два года, сообщается в Telegram-канале санкт-петербургской команды.

Соглашение охватывает не только футбольные клубы, но и системы обоих клубов в баскетболе, а также ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивно и селекционного блоков, так и других клубных департаментов.

Предполагается, что клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков между «Газпром»-Академии и футбольной школы «Фенербахче».

источник: «Советский спорт»
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