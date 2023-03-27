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Путин поручил до 1 мая упростить получение карт болельщиков инвалидам, пенсионерам и детям

Соответствующее поручение дано правительству Российской Федерации.
27 марта 2023 14:24
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства.

Срок исполнения поручения до 1 мая. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

С 1 марта доступ на все матчи Российской премьер-лиги возможен только при наличии карты болельщика.

источник: «Советский спорт»
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