Путин поручил до 1 мая упростить получение карт болельщиков инвалидам, пенсионерам и детям

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.
Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства.
Срок исполнения поручения до 1 мая. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.
С 1 марта доступ на все матчи Российской премьер-лиги возможен только при наличии карты болельщика.
источник: «Советский спорт»