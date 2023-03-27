Суд по делу «Ювентуса» о финансовых махинациях перенесен на май

Предварительное заседание суда по делу о махинациях с зарплатами футболистов итальянского «Ювентуса» перенесено на май, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, слушание назначено на 10 мая. Решение было принято судьей, чтобы определить меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в апелляционном суде Итальянской федерации футбола (FIGC) прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. Прокуратура федерации лишила «Ювентус» 15 очков, признав виновным в обвинениях.

Также от футбола было отстранено бывшее руководство клуба, в частности, президент Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед, исполнительный директор Маурицио Арривабене, директор Фабио Паратичи.