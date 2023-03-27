В Москве состоялся международный детский инклюзивный футбольный турнир «Под флагом добра»

Открытие турнира началось с приветственных слов организатора, руководителя благотворительного фонда «Под флагом добра» Натальи Давыдовой и известного спортивного комментатора, Артема Шмелькова. По традиции, в торжественном мероприятии принял участие детский инклюзивный оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» подарив детям хорошее настроение и задав активный ритм.

В этом году на поле встретились 16 команд мальчишек и девчонок из разных стран (Южная Корея, страны Латинской Америки, Индии, Таджикистана, Германии и Израиля), проживающих в Москве и 10 московских школ и интернатов, ГБУ ЦССВ «Наш Дом» , сообщество «ДиаКруг», «Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы», Еврейская школа Respect 1311, Школа МИД РФ, «Таджикская Диаспора «НУР», ГБУ ЦССВ «Каховским ромашки», Международная футбольная академия Easpoint Индия, «Школа № 1252 имени Сервантеса», «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина», Немецкая школа при посольстве «Jugenclub_103». Всего более 200 ребят, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Соревнования проходили в двух возрастных категориях – 10-12 и 13-15 лет. Всего на турнире было сыграно 40 матчей. Главным арбитром соревнований, традиционно для турнира «Под флагом добра» выступил В.И. Шавейко – спортивный судья Всероссийской категории.

Медали турнира «Под флагом добра» в младшей возрастной группе завоевали команды «Таджикской Диаспоры «НУР», Школы циркового искусства им. Никулина и Немецкой школы им. Фридриха Йозефа Гааза. В старшей группе «золото» у команды школьного спортивного клуба «Сервантинос», «серебро» – у команды ГБУ ЦССВ «Наш дом», «бронза» – у команды «НУР». Каждый участник турнира получил памятные подарки от организаторов и награды Российского Футбольного Союза

После окончания соревновательной программы прошли конкурсы и мастер-классы от известных футболистов Дмитрия Градиленко, Елены Рыжиковой и Юрия Горчинского. В конкурсе пенальтистов в упорной борьбе победила участница из команды «Смена». За первые три места в конкурсе были вручены призы. В церемонии награждения также принял участие полузащитник ФК «Родина» Константин Матвеев. Для участников были организованы фотосессия и автограф-сессия с игроками московского «Локомотива» Артемом Карпукасом и Максимом Ненаховым.

Помимо спортивных событий, были организованы развлекательные программы, под руководством знаменитого певца Михаила Гребенщикова, а также актеров Вячеслава Морозова и Дмитрия Бурукина. Настоящую атмосферу футбольного матча подарили нам спортивные комментаторы Артем Шмельков, Эдуард Мор и Дмитрий Градиленко. Известный российский художник Дмитрий Цветков принял участие в организации для гостей и участников турнира мастер-классов и викторин, а также мастерских по изготовлению футбольной атрибутики своими руками и другие интерактивные мероприятия. В новом виде спорта, изобретенном в 2014 году в Венгрии, – текболе состязались не только дети, но и взрослые и особенно волонтеры. Наша давняя традиция – участие студентов МГУСиТ. В этот раз они подарили детям праздник в роли любимых персонажей Крокодила Гены и Чебурашки

Эдуард Мор, спортивный комментатор: «Турнир прошел великолепно. Главное – неподдельные эмоции детей, для которых день пролетел буквально на одном дыхании. Все участники турнира, независимо от возраста, национальности, физических возможностей, а в турнире принимали участие и дети с особенностями развития, ощутили свою нужность и важность. Ребята запомнят этот день надолго».

Дмитрий Бурукин: «Как здорово, что у детей есть возможность побывать на турнире, получить много новых впечатлений, эмоций и знакомств. На наших глазах с помощью спорта и под флагом добра в самом прямом смысле этих слов создается целый детский социум. Участники турнира совершенно точно запомнят, что спорт и дружба – это настоящие ценности».

Даниил Губанов, волонтер: «На турнире мне посчастливилось сопровождать команду от общественной организации «Таджикская диаспора «НУР». Я помогал ребятам во время разминки и поддерживал во время игр, а они показали мне, что такое настоящее упорство! Я – спортсмен, и понимаю, в этой команде играют не просто мальчики, а настоящие сильные и смелые мужчины. Было невероятно радостно поддерживать их на пути к победе!».

Екатерина Железнова, волонтер: «На турнире я познакомилась с интересными талантливыми детьми. Позитивная энергия, которую они излучали, сделала это событие незабываемым. Интересно было наблюдать, как ребята преодолевали волнение перед выступлением. Для меня важно, что турнир дает детям шанс проявить себя. Мне выпала возможность пообщаться с людьми, говорящими на других языках, что позволило познакомиться ближе с их культурой и этот опыт был положительным».

Наталья Давыдова, директор благотворительного фонда «Под флагом добра»: «Международный детский футбольный турнир «Под флагом добра» – уникальное мероприятие для сегодняшних дней. Состязания, прошедшие в Москве, еще раз продемонстрировали стремление к дружбе между детьми разных стран, их желание честно состязаться на футбольном поле. Отличительная черта турнира – вовлеченность детей с особенностями физического развития. Помимо спортивной мы подготовили большую развлекательную программу, участие в которой еще больше сблизило ребят – и гостей, и участников из разных стран и городов. В этом году в турнире состязались ребята из Европы, Азии, Латинской Америки. По итогам турнира можно однозначно заявить, что победила дружба».