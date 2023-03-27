Кварацхелия стал автором лучшего гола чемпионата Италии в марте (видео)

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан автором лучшего гола чемпионата Италии по футболу в марте, сообщается на официальном сайте турнира.

Лучшим голом месяца стал тот, который грузинский футбол забил в матче 26-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0). 22-летний футболист отличился на 60-й минуте встречи, сделав несколько обводящих движений перед ударом по воротам.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Ранее он выступал за российские клубы – «Локомотив» и «Рубин». В чемпионате Италии он провел 23 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач.