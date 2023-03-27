Клубы MLS согласились выплачивать часть зарплаты Месси

Клубы MLS предложили новый вариант перехода в лигу аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, «Интер Майами» оказался не в силах в одиночку обеспечить выплату Месси необходимой зарплаты. На помощь команде пришли руководители всех клубов MLS, которые согласились разделить на всех часть зарплаты чемпиона мира.

Это решение продиктовано тем, что в случае прихода такой звезды как Месси, сумма телевизионного контракта (и соответственно прибыль клубов) вырастет. При этом аргентинец сам выберет клуб, за который сыграет.