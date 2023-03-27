Дмитрий Селюк: Карпин строит команду будущего? Как в нее вписывается 34-летний Песьяков? 

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями от игры.

– Карпин говорит, что строит команду на будущее, поэтому не взял 34-летнего Дзюбу. В свете этой теории крайне странным выглядит выбор 34-летнего Песьякова в качестве вратаря. Который вчера изрядно начудил. И почему Карпин тогда не взял 27-летнего Лантратова, который замечательно играет за «Локомотив».

Возникает вопрос: когда сборную России допустят к международным турнирам, сколько к тому времени будет лет Песьякову?