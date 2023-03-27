Дмитрий Селюк: Карпин не насмотрелся на своих игроков в «Ростове», еще и в сборной их проверяет

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями от игры.

– Опять много футболистов «Ростова» в сборной. Получается, Карпин просматривает своих игроков из «Ростова» в сборной за счет РФС?

– Так и есть. 34-летний Песьяков в воротах появился. В защите неизбежно играет Осипенко, в опорной зоне Глебов. В нападении с Ираном почти весь матч провел Комличенко. Ничего полезного не сделал.

Карпин не насмотрелся на них в Ростове, еще и в сборной на них смотрит, проверяет. Это делается для того, чтоб подороже их продать.