«Челси» потерял более 148 млн долларов в сезоне-2021/22

Общие чистые убытки английского «Челси» по итогам сезона-2021/22 составили 148,8 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте команды.

По данным финансового отчета, за счет увеличения числа игровых дней и коммерческих доходов финансовый оборот увеличился до 590,3 миллиона долларов. В игровой состав было инвестировано 144,7 млн долларов, плюс также более 151 млн долларов было заработано за счет продажи игроков.

Однако санкции и последующая продажа клуба привели к убыткам.

В мае 2022 года Роман Абрамович продал клуб, которым владел с 2003 года. За это время «синие» пять раз становились чемпионами Англии, столько же раз выигрывали Кубок страны и трижды завоевали Кубок английской лиги. На европейской арене клуб по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.