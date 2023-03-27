Дюков заявил, что российские судьи стали реже ошибаться, чем в прошлом сезоне

Президент РФС Александр Дюков оценил судейство в РПЛ.

«Все относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после двадцати туров и сейчас, то количество ошибок снизилось», - приводит слова Дюкова «РБ-Спорт».

Президент РФС связал ошибки в начале весенней части сезона с отсутствием тонуса, что, по его мнению, доказывает последний тур РПЛ, прошедший без скандалов.

Дюков признал правомерность возмущений «Спартака», но заявил, что не обсуждал на последней встрече с руководством клуба, то как надо судить именно красно-белых.