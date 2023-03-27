«Милан» в межсезонье планирует оформить переход полузащитника «Реала» Асенсио

«Милан» планирует летом приобрести полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, среди целей россонери также присутствует хавбек «Лиона» Уссем Ауар. У обоих футболистов летом истекают контракты со своими клубами. В «Милане» планируют получить игроков в качестве свободных агентов.

Журналисты отмечают, что «Милан» этим летом покинут сразу несколько футболистов. Среди них голкипер Чиприан Тэтэрушану, защитники Серджиньо Дест и Фоде Балло-Туре, полузащитники Тьемуэ Бакайоко, Ясин Адли и Браим Диас, а также форварды Дивок Ориги и Анте Ребич.

После 27 туров «Милан» набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.