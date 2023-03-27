Трансферная стоимость Месси и Неймара упала на пять миллионов евро

Трансферная стоимость нападающих «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и Неймара снизилась на пять миллионов евро у каждого, сообщается на сайте Transfermarkt.

Ранее стоимость чемпиона мира в составе сборной Аргентины составляла 50 млн. евро, а Неймара 75 млн.

В нынешнем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 32 матча, забив 18 голов и отдав 17 голевых передач. Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце июня этого года.

На счету Неймара 18 голов и 17 голевых пасов в 29 проведенных встречах. Бразилец получил травму и досрочно завершил сезон.