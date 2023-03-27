ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Погребняк заявил, что российские футболисты не смогут уехать из Европу из-за отстранения от турниров

У них не будет своего Евро-2008.
27 марта 2023 17:03
автор: Максим Скороходов

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов РПЛ, включая «Зенит», Павел Погребняк оценил шансы российских футболистов перебраться в команду из Европы.

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», - приводит слова Погребняка «РБ-Спорт».

Отметим, что полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном прошлым летом интересовался «Челси», но английский клуб не смог оплатить трансфер из-за санкций. Зимой Захарян мог перейти в «Галатасарай», но отклонил предложение.

источник: «РБ-Спорт»
«Торпедо» покинули трое тренеров из штаба Талалаева
Контракты расторгнуты по соглашению сторон.
27.03.2023 17:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Погребняк заявил, что российские футболисты не смогут уехать из Европу из-за отстранения от турниров
У них не будет своего Евро-2008.
27.03.2023 17:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трансферная стоимость Месси и Неймара упала на пять миллионов евро
Портал Transfermarkt обновил ценник обоих футболистов.
27.03.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Милан» в межсезонье планирует оформить переход полузащитника «Реала» Асенсио
Россонери готовят масштабную перестройку состава.
27.03.2023 16:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дюков заявил, что российские судьи стали реже ошибаться, чем в прошлом сезоне
Функционер провел сравнительный анализ.
27.03.2023 16:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» в сезоне-2021/22 потерял более 148 млн. долларов
На финансовую стабильность клуба повлияли международные санкции.
27.03.2023 16:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Трансферная стоимость Головина выросла до 25 миллионов евро
Россиянин подорожал на три миллиона евро.
27.03.2023 15:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: Карпин не насмотрелся на своих игроков в «Ростове», еще и в сборной их проверяет
Дмитрий Селюк: Карпин не насмотрелся на своих игроков в «Ростове», еще и в сборной их проверяет
Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла в товарищеском матче команду Ирака со счетом 2:0.
27.03.2023 15:51
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Карпин строит команду будущего? Как в нее вписывается 34-летний Песьяков? 
Дмитрий Селюк: Карпин строит команду будущего? Как в нее вписывается 34-летний Песьяков? 
Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла в товарищеском матче команду Ирака со счетом 2:0.
27.03.2023 15:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
Клубы MLS согласились выплачивать часть зарплаты Месси
Все команды заинтересованы в переходе аргентинского футболиста в лигу.
27.03.2023 15:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика