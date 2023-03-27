Погребняк заявил, что российские футболисты не смогут уехать из Европу из-за отстранения от турниров

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов РПЛ, включая «Зенит», Павел Погребняк оценил шансы российских футболистов перебраться в команду из Европы.

«Мое поколение уезжало в европейские клубы, когда мы производили фурор на Евро-2008. А сейчас как наши игроки смогут уехать? Где мы играем? Из РПЛ в Европу ноль шансов уехать. Поэтому никто и не уедет туда», - приводит слова Погребняка «РБ-Спорт».

Отметим, что полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном прошлым летом интересовался «Челси», но английский клуб не смог оплатить трансфер из-за санкций. Зимой Захарян мог перейти в «Галатасарай», но отклонил предложение.