«Торпедо» покинули трое тренеров из штаба Талалаева

Тренеры Юрий Нагайцев, Евгений Княжев, Серджио Джовани и Антон Мельниченко покинули «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон. Все они работали в штабе Андрея Талалаева.
22 марта «Торпедо» объявило об отставке Талалаева с поста главного тренера команды.
После 20 туров москвичи с 8 очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В 21-м туре 2 апреля «автозаводцы» в гостях сыграют против «Ростова».
источник: «Советский спорт»