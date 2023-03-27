Вегорст - о своей игре за «МЮ»: Все отлично, а потом я вспоминаю, что у меня два гола

Нападающий Ваут Вегорс оценил свою карьеру.

Напомним, что форвард находится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды у «Бернли».

«Я всегда мечтал достигнуть максимума. Я невероятно горд и счастлив. Иногда мне кажется, что у меня все складывается отлично, а потом я вспоминаю, что у меня два гола. Именно по ним меня и будут оценивать. Я учу своих детей видеть не только голы, но и другие аспекты, и сам делаю так же», - сказал 30-летний форвард английским журналистам.

Добавим, что Вегорст помимо двух голов ассистировал еще в двух мячах «МЮ» в 18 матчах. В «Бернли» у него похожая статистика, 20 матчей и пять (2+3) результативных действий.