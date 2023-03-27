«Алания» объявила о расторжении контракта с тренером команды Зауром Тедеевым

Владикавказская «Алания» расторгла контракт с тренером Зауром Тедеевым, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

Тедеев руководил командой с июня 2022 года, однако у него не было тренерской лицензии должной категории, и де-юре пост главного тренера «Алании» занимал Владимир Белявский.

Ранее руководство «Алании» расторгло соглашение и с Белявским. В марте новым главным тренером «Алании» стал Олег Василенко. С Тедеевым «Алания» сыграла 25 матчей, в которых одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 24 туров «Алания» набрала 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право на стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу.