Анчелотти заявил о желании продолжить работу с «Реалом»

«Реал» не планирует серьезного усиления состава в следующем сезоне, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, в этой связи все больше шансов того, что Карло Анчелотти продолжит тренировать команду. При этом сам специалист отмечал, что хотел бы остаться в Мадриде.

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Уже много раз говорил, что остался бы в Мадриде до конца жизни», - цитирует источник Анчелотти.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес заявил, что сборная Бразилии заинтересована в услугах Анчелотти.