ФИФА выплатит клубам более 700 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 710 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира 2026 и 2030 годов, сообщается на сайте организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи подписали в Будапеште меморандум о взаимопонимании, который рассчитан до 31 декабря 2030 года. В документе оговариваются обязательства клубов до 2030 года придерживаться нового международного календаря матчей.

В меморандуме также утверждается новый формат клубного чемпионата мира, в котором примут участие 32 команды.

Кроме того, компенсация клубам за участие игроков на чемпионатах мира увеличится с 209 млн. долларов как это было на мировых первенствах 2018 и 2022 года до 355 млн. долларов (2026, 2030).