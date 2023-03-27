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ФИФА выплатит клубам более 700 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира

Организация утвердила порядок выплат.
27 марта 2023 18:25
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам 710 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира 2026 и 2030 годов, сообщается на сайте организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи подписали в Будапеште меморандум о взаимопонимании, который рассчитан до 31 декабря 2030 года. В документе оговариваются обязательства клубов до 2030 года придерживаться нового международного календаря матчей.

В меморандуме также утверждается новый формат клубного чемпионата мира, в котором примут участие 32 команды.

Кроме того, компенсация клубам за участие игроков на чемпионатах мира увеличится с 209 млн. долларов как это было на мировых первенствах 2018 и 2022 года до 355 млн. долларов (2026, 2030).

источник: «Советский спорт»
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