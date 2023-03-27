Лещук признан болельщиками «Динамо» лучшим игроком клуба в марте

Вратарь Игорь Лещук победил в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока марта в составе московского «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Он набрал 55,63% голосов респондентов. Вторым стал форвард Константин Тюкавин, набравший 39,99%, третьим - нападающий Ярослав Гладышев (1,97%).

Лещук в марте провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Урала», сыграв на ноль, и две игры в Кубке России - против самарских «Крыльев Советов» (1:1) и петербургского «Зенита», в котором помог команде выиграть матч в серии пенальти.