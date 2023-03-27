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«Мы понимаем, как играть»: Гончаренко - о матче «Урала» с «Зенитом» в РПЛ

Наставник поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
«Мы понимаем, как играть»: Гончаренко - о матче «Урала» с «Зенитом» в РПЛ
27 марта 2023 19:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко считает, что хорошо знаком со следующим соперником своей команды в чемпионате России. В 21-м туре Российской премьер-лиги екатеринбуржцы сыграют с «Зенитом».

– «Зенит» на виду, мы с ним два (товарищеских) матча на этом же поле сыграли. Мы понимаем, как против «Зенита» играть. Они знают, как играть против нас, и знают достаточно хорошо. Нам нужно использовать свои шансы, максимально устранять сильные стороны «Зенита». Понятно, что их много, но мы достаточно хорошо знаем, как нам нужно действовать», – сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «Урала».

В феврале «Зенит» и «Урал» дважды встречались друг с другом в рамках товарищеских матчей в Санкт-Петербурге. Обе игры завершились со счетом 1:1.

Матч 21-го тура состоится 1 апреля и начнется в 19:00 мск.

Гончаренко не сможет руководить игрой «Урала» со скамейки запасных из-за двухматчевой дисквалификации.

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