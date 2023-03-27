ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Милан» потерял защитника Калюлю перед игрой с «Наполи»

Игрок получил травму голеностопа правой ноги.
27 марта 2023 19:55
автор: Александр Евграфов

Французский защитник «Милана» Пьер Калюлю пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии из-за травмы правого голеностопа, сообщают французские СМИ.

По данным источника, игрок был вызван в молодежную сборную Франции, однако на первых же тренировках ощутил дискомфорт в правой ноге. После медицинского обследования тренерский штаб решил не использовать игрока в товарищеском матче с командой Англии. О сроках его восстановления не сообщается.

22-летний Калюлю провел за «Милан» все 27 матчей чемпионата Италии этого сезона. На его счету один забитый гол. Также он провел восемь игр Лиги чемпионов.

В 28-м туре Серии А 2 апреля «Милан» сыграет с лидером чемпионата «Наполи». «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
«Милан» потерял защитника Калюлю перед игрой с «Наполи»
Игрок получил травму голеностопа правой ноги.
27.03.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Мы понимаем, как играть»: Гончаренко - о матче «Урала» с «Зенитом» в РПЛ
«Мы понимаем, как играть»: Гончаренко - о матче «Урала» с «Зенитом» в РПЛ
Наставник поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
27.03.2023 19:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Лещук признан болельщиками «Динамо» лучшим игроком клуба в марте
Лещук признан болельщиками «Динамо» лучшим игроком клуба в марте
В числе претендентов также были Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.
27.03.2023 19:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
ФИФА выплатит клубам более 700 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира
ФИФА выплатит клубам более 700 млн долларов за участие игроков в чемпионатах мира
Организация утвердила порядок выплат.
27.03.2023 18:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Анчелотти заявил о желании продолжить работу с «Реалом»
Анчелотти заявил о желании продолжить работу с «Реалом»
Команда не планирует серьезного усиления для следующего сезона.
27.03.2023 18:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Алания» объявила о расторжении контракта с тренером команды Зауром Тедеевым
«Алания» объявила о расторжении контракта с тренером команды Зауром Тедеевым
Новым главным тренером команды стал Олег Василенко.
27.03.2023 17:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вегорст - о своей игре за «МЮ»: Все отлично, а потом я вспоминаю, что у меня два гола
«Красные дьяволы» арендовали нидерландского форварда из «Бернли».
27.03.2023 17:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» покинули четверо тренеров из штаба Талалаева
«Торпедо» покинули четверо тренеров из штаба Талалаева
Контракты расторгнуты по соглашению сторон.
27.03.2023 17:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Погребняк заявил, что российские футболисты не смогут уехать в Европу из-за отстранения от турниров
У них не будет своего Евро-2008.
27.03.2023 17:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трансферная стоимость Месси и Неймара упала на пять миллионов евро
Портал Transfermarkt обновил ценник обоих футболистов.
27.03.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика