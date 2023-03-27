«Милан» потерял защитника Калюлю перед игрой с «Наполи»

Французский защитник «Милана» Пьер Калюлю пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии из-за травмы правого голеностопа, сообщают французские СМИ.

По данным источника, игрок был вызван в молодежную сборную Франции, однако на первых же тренировках ощутил дискомфорт в правой ноге. После медицинского обследования тренерский штаб решил не использовать игрока в товарищеском матче с командой Англии. О сроках его восстановления не сообщается.

22-летний Калюлю провел за «Милан» все 27 матчей чемпионата Италии этого сезона. На его счету один забитый гол. Также он провел восемь игр Лиги чемпионов.

В 28-м туре Серии А 2 апреля «Милан» сыграет с лидером чемпионата «Наполи». «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.