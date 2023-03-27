Промоутер Усика: Проблема Фьюри кроется не в боксе, а в жизни

Британский боксер Тайсон Фьюри зациклен на деньгах и не имеет спортивных целей. Об этом YouTube-каналу Fighting On The Inside заявил Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика

«Я считаю, что проблема Тайсона Фьюри кроется не в боксе, а в жизни. Все дело в том, что у него нет цели. У него нет направления, в котором он движется. Он многого добился и хорошо заработал. Он не бедный человек, и ему не нужно вставать на работу в пять утра», – сказал Красюк, отметив, что именно деньги мешают британцу развиваться в спортивном направлении.

Ранее Фьюри вел переговоры с Усиком о проведении боя, однако, стороны не смогли прийти к соглашению. Украинца не устроили требования британского боксера: тот запросил 70% гонорара от общей суммы поединка, а также отказался вносить пункт об обязательном реванше.