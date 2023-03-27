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«Челси» может перехватить Нагельсманна у «Тоттенхэма»

«Синие» рассматривают вариант с увольнением Грэма Поттера.
«Челси» может перехватить Нагельсманна у «Тоттенхэма»
27 марта 2023 21:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IMAGO

«Челси» проявляет интерес к бывшему наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его данным, клуб может пригласить немецкого специалиста на замену Грэму Поттеру. При этом руководство всячески поддерживает англичанина, но требует от него результатов.

Ранее сообщалось, что 35-летний Нагельсманн близок к назначению в «Тоттенхэм». Что касается «Челси», то команда идет на 10-й позиции АПЛ, набрав 38 очков. Кроме того, «синие» сыграют с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
«Челси» может перехватить Нагельсманна у «Тоттенхэма»
«Челси» может перехватить Нагельсманна у «Тоттенхэма»
«Синие» рассматривают вариант с увольнением Грэма Поттера.
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