Антонио Конте: Было незабываемо слышать, как фанаты поют мое имя

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте дал свой первый комментарий после увольнения из клуба.

«Футбол - это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особое внимание хочу уделить фанатам, которые всегда выражали мне поддержку и признательность. Было незабываемо слышать, как они поют мое имя. Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, об отставке итальянца стало известно накануне. Перед своим уходом Конте сделал ряд нелицеприятных заявлений в адрес клубного руководства «шпор».

После 28 матчей лондонцы с 49 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.