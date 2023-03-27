Гвардиол не собирается покидать «Лейпциг»

Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол считает, что немецкий клуб не продаст его грядущим летом.

«Клуб не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом, поэтому нет смысла говорить о чем-то еще. Самое главное - завершить этот сезон в «Лейпциге» как можно лучше», - приводит слова футболиста хорватская пресса.

Напомним, в текущем сезоне игрок провел 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

В составе своей национальной сборной Гвардиол стал бронзовым призером ЧМ в Катаре, проведя семь матчей и забив один мяч.