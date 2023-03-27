Гол Собослаи помог сборной Венгрии дома обыграть Болгарию в матче отбора Евро-2024

Футболисты сборной Венгрии на своем поле одержали победу над Болгарией (3:0) в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Балинт Вечеи, отличившийся на 7-й минуте, а также Доминик Собослаи (26) и Мартин Адам (39).

Добавим, что венгры провели свою первую игру в рамках отбора к Евро. В свою очередь болгары потерпели свое второе поражение кряду. Ранее подопечные Младена Крстаича уступили Черногории (0:1).

17 июня Венгрия отправится в гости к Черногории, а Болгария сыграет на выезде с Литвой.