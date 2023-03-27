Сборная Сербии в гостях победила Черногорию благодаря дублю Влаховича

Сборная Сербии обыграла Черногорию в выездном матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 2:0.

Автором забитых мячей стал нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, отличившийся на 78-й и 96-й минутах.

Таким образом, сербы одержали свою вторую победу на старте отбора. Ранее подопечные Драгана Стойковича оказались сильнее Литвы (2:0).

Что касается Черногории, то команда Миодрага Радуловича в первом матче квалификации обыграла Болгарию (1:0).

20 июня Сербия на выезде встретится с Болгарией, а Черногория тремя днями ранее у себя примет Венгрию.