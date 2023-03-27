Гол Павара принес Франции победу над Ирландией, Нидерланды разгромили Гибралтар

В матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Франции на выезде одолела команду Ирландии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Бенжамин Павар.

В параллельном матче команда Нидерландов на своем поле нанесла крупное поражение Гибралтару - 3:0. В составе «оранжевых» дубль оформил Натан Аке. Еще один мяч на счету Мемфиса Депая. Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером.

Таким образом, «трехцветные» с шестью очками возглавили турнирную таблицу группы В. Нидерланды с тремя очками догнали Грецию, но уступают ей по разнице забитых и пропущенных мячей. Ирландия с Гибралтаром пока очков не набрали.

Евро-2024. Отборочный турнир

Группа В. 2-й тур

Ирландия - Франция - 0:1 (0:0)

Гол: Павар, 50



Нидерланды - Гибралтар - 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 23; Аке, 50; 82.