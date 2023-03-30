«Ньюкасл» хочет приобрести Мактоминея и Кристенсена

«Ньюкасл» заинтересован в переходах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея и защитника «Барселоны» Андреаса Кристенсена, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, на переходе Мактоминея настаивает главный тренер «сорок» Эдди Хау, который планирует реформировать центр полузащиты. У хавбека в конце этого сезона заканчивается контракт с «красными дьяволами». В этом сезоне он провел 32 игры за «МЮ» во всех турнирах, на его счету 2 гола и один результативный пас.

Переход Кристенсена зависит от итогов сезона и того, сможет ли «Ньюкасл» попасть в Лигу чемпионов. Датчанин провел за «Барселону» в этом сезоне 25 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до конца сезона 2026 года.

После 26 игр «Ньюкасл» набрал 47 очка и занимает пятое в английской премьер-лиге, отставая на два очка от «Тоттенхэма», идущего четвертым, но проведшего на две игры больше. Четвертое место в английской премьер-лиги дает право квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.