«Ливерпуль» готов купить у «Наполи» защитника Джэ

«Ливерпуль» хочет приобрести у «Наполи» южнокорейского защитника Кима Мин Джэ.

По информации зарубежной прессы, английский клуб готов предложить за игрока 68 миллионов евро. При этом конкурентами «красных» в борьбе за футболиста являются «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».

В текущем сезоне Джэ провел 35 матчей в составе неаполитанцев, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 27 туров «Наполи» с 71 очком уверенно лидирует в итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя - римский «Лацио» на 19 очков.

«Ливерпуль» с 42 очками идет шестым в турнирной таблице АПЛ.