«Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов на реконструкцию стадиона «Этихад»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов стерлингов на реконструкцию стадиона «Этихад», открытому более 20 лет назад, сообщают английские СМИ.

По данным источника, общая вместимость домашней арены «горожан» вырастет с 53,4 до 61 тысячи зрителей, в частности реконструирована будет северная трибуна.

Реорганизация затронет также территорию, прилегающую к стадиону, на которой построят новую гостиницу, магазин, сделают фан-зону и музей. Общая сумма инвестиций может превысить 1 млрд фунтов.

В настоящее время руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с руководством города, чтобы получить разрешение на строительство. В случае одобрения строительные работы могут начаться в ноябре, весь проект рассчитан до осени 2025 года.