ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов на реконструкцию стадиона «Этихад»

Планируется увеличить вместимость домашней арены горожан.
30 марта 2023 12:41
автор: Александр Евграфов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов стерлингов на реконструкцию стадиона «Этихад», открытому более 20 лет назад, сообщают английские СМИ.

По данным источника, общая вместимость домашней арены «горожан» вырастет с 53,4 до 61 тысячи зрителей, в частности реконструирована будет северная трибуна.

Реорганизация затронет также территорию, прилегающую к стадиону, на которой построят новую гостиницу, магазин, сделают фан-зону и музей. Общая сумма инвестиций может превысить 1 млрд фунтов.

В настоящее время руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с руководством города, чтобы получить разрешение на строительство. В случае одобрения строительные работы могут начаться в ноябре, весь проект рассчитан до осени 2025 года.

Два процента от зарплат футболистов будут перечисляться детским тренерам и школам
РФС поменял порядок премирования наставников за подготовку игроков.
30.03.2023 14:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Селюк: Головин правильно остался в «Монако». Таких денег ему нигде не дадут
Дмитрий Селюк: Головин правильно остался в «Монако». Таких денег ему нигде не дадут
По информации L'Equipe, зарплата Александра Головина в «Монако» составляет 300 тысяч евро в месяц. В своей команде он является вторым футболистом по размеру зарплаты. 
30.03.2023 14:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Месси решил продлить контракт с «ПСЖ» на один год
В следующем году аргентинец отправится за океан, в «Интер Майами».
30.03.2023 13:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кроос раскритиковал «Баварию» за увольнение Нагельсманна
Мюнхенцы сменили наставника по ходу сезона.
30.03.2023 12:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Сити» потратит 300 млн фунтов на реконструкцию стадиона «Этихад»
Планируется увеличить вместимость домашней арены горожан.
30.03.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ливерпуль» готов купить у «Наполи» защитника Джэ
Мерсисайдцы хотят укрепить линию обороны.
30.03.2023 12:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ньюкасл» хочет приобрести Мактоминея и Кристенсена
«Ньюкасл» хочет приобрести Мактоминея и Кристенсена
У «сорок» большие планы на летнюю трансферную кампанию.
30.03.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Луис Энрике планирует возглавить клуб АПЛ
Испанец выразил желание поработать на Туманном Альбионе.
30.03.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте
Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте
Он победил в голосовании болельщиков и экспертов.
30.03.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ла Лига зарегистрировала Гави как игрока молодежной команды «Барселоны»
Ла Лига зарегистрировала Гави как игрока молодежной команды «Барселоны»
Сине-гранатовым не удалось выиграть апелляцию в суде Барселоны.
30.03.2023 11:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика