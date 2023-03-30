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Кроос раскритиковал «Баварию» за увольнение Нагельсманна

Мюнхенцы сменили наставника по ходу сезона.
30 марта 2023 12:56
автор: Александр Шульгин

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал увольнение Юлиана Нагелсманна с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».

«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте, на мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», - приводит слова футболиста немецкая пресса.

Напомним, «Бавария» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на одно очко отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии».

В четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцев ждет противостояние с «Манчестер Сити».

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