Кроос раскритиковал «Баварию» за увольнение Нагельсманна

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал увольнение Юлиана Нагелсманна с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».

«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте, на мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», - приводит слова футболиста немецкая пресса.

Напомним, «Бавария» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на одно очко отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии».

В четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенцев ждет противостояние с «Манчестер Сити».