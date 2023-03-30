Месси решил продлить контракт с «ПСЖ» на один год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси принял решение продлить на год контракт с клубом, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, чемпион мира в составе сборной Аргентины продлит соглашение с клубом на год, а летом 2024 года перейдет в MLS, где будет играть в клубе «Интер Майами». Действующий контракт аргентинца истекает в конце этого сезона.

Так 35-летний футболист намерен лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

В нынешнем сезоне он провел за чемпионов Франции 32 матча во всех турнирах, стал автором 18 голов и 17 голевых передач.