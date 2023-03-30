Дмитрий Селюк: Головин правильно остался в «Монако». Таких денег ему нигде не дадут

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который сам проживает в Монако, давно работает на европейском рынке и знает все нюансы.

– Начну с того, что не очень верю этой информации, – говорит Селюк. – Но, если это правда, то зарплата в 3,6 млн евро в год чистыми, это зарплата футболиста топ-уровня.

– Выходит Головин правильно сделал, что не пошел в «Боруссию» Дортмунд, о чем писали. А продлил контракт с «Монако»?

– Я не верю, что «Боруссия» его хотела приобрести, как и еще кто-то из бундеслиги. А что остался, сделал правильно. В «Монако» Александра любят, ценят, играет он хорошо, является одним из лидеров команды. Зачем в такой ситуации что-то менять. И опять же повторю: таких денег ему никто нигде не даст.