Два процента от зарплат футболистов будут перечисляться детским тренерам и школам

РФС принял решение о ежегодном удержании из зарплат футболистов двух процентов, которые будут распределяться между футбольными школами и детскими тренерами.

«Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Примечательно, что у женщин-футболисток выплата составит пять процентов от зарплаты.

При этом все полагающиеся международные выплаты за переход игрока в зарубежный клуб продолжат действовать.