Холанд рискует пропустить матч с «Ливерпулем» в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может не принять участие в матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что очная встреча футбольных клубов состоится 1 апреля в Манчестере.

По информации источника, 22-летний футболист вернулся в Манчестер после восстановления от травмы паха в Барселоне, однако не присутствовал на сегодняшней тренировке «горожан». Руководство английской команды никак не прокомментировала данную ситуацию.

Добавим, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провел 37 матчей, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.