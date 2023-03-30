В «Торино» заявили, что Миранчук тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук тренируется отдельного от основного состава из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что ранее россиянин получил травму левой приводящей мышцы бедра и по этой причине не поехал в расположение национальной команды на мартовский сбор.

Сообщается, что в настоящее время 27-летний игрок проводит тренировки по индивидуальной программе.

Добавим, что Миранчук был арендован «Торино» у «Аталанты» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе «быков» он принял участие в 22 встречах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.