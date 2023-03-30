«Рома» хочет предложить Дибале новый контракт 

Руководство «Ромы» рассчитывает сохранить нападающего команды Пауло Дибалу. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в контракте 29-летнего игрока есть пункт отступных для зарубежных клубов в размере 12 миллионов евро.

Как утверждает источник, «волки» опасаются, что аргентинского форварда может выкупить мадридский «Атлетико», поэтому планирует предложить футболисту новое соглашение с улучшенными условиями.

Напомним, что Дибала присоединился к «Роме» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.