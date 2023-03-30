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Натхо завершил карьеру в сборной Израиля 

Бывший игрок ЦСКА и «Рубина» принял решение прекратить выступление на международном уровне. 
Натхо завершил карьеру в сборной Израиля 
30 марта 2023 21:50
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ZUMAPRESS

Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

Отмечается, что в настоящее время 35-летний хавбек выступает за «Партизан».

«Я люблю свою сборную, наставника и партнеров по команде, однако необходимо вовремя остановиться, чтобы поберечь здоровье. Хочу сконцентрироваться на игре за «Партизан» и продлить свою клубную карьеру на пару лет», – заявил Натхо в своих соцсетях.

Напомним, что дебют Натхо в сборной Израиля состоялся в марте 2010 года. С тех пор за национальную команду он провел 88 матчей, забил четыре гола и отдал 16 результативных передач.

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