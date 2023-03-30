«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за игрока молодежной сборной Франции Коне 

Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джонатан Джонсон в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт французского игрока с черно-бело-зелеными рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в настоящее время английские команды лидируют в борьбе за француза, опережая другого претендента – «ПСЖ».

Добавим, что Коне выступает за «Боруссию» с 2021 года. В текущем сезоне за немецкий клуб он провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.