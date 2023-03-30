«Барселона» намерена подписать 18-летнего бразильца Роке 

Руководство «Барселоны» планирует подписание нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера в своих соцсетях.

Отмечается, что 25 марта 18-летний футболист дебютировал за основную сборную Бразилии в товарищеском матче с Марокко (1:2).

Как утверждает источник, сине-гранатовые приложат все усилия, чтобы заполучить форварда. Сообщается, что бразильский игрок склоняется к переходу в каталонский клуб, несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и «Челси». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

Добавим, что Роке присоединился к «Атлетико Паранаэнсе» в апреле 2022 года. В текущем сезоне за красно-черных он провел четыре матча и забил три гола.