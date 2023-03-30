Дмитрий Тарасов считает, что РФС стоит переходить в Азию 

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Отмечается, что ранее появилась информация о потенциальном участии российской национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

«Я поддерживаю эту идею. Нашей команде необходимо думать о будущем. Если везде запрещают играть, надо стараться искать новые пути и продолжать развиваться. Сборная не может стоять на месте и выступать только в товарищеских матчах. Игра в турнире и в контрольных встречах – совершенно разные вещи. Нужно над этим работать», – приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале прошлого года руководства ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и команды от участия в европейских турнирах.