Куман заявил, что готов снова возглавить «Барселону», если появится возможность 

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о своем предыдущем месте работы – «Барселоне».

Отмечается, что 60-летний специалист испытывает теплые чувства к каталонской команде.

«В 2020 году я принял решение стать главным тренером «Барселоны» и покинуть сборную. Этот выбор был очевиден, мне действительно хотелось поработать в этой команде, так как я очень люблю этот клуб. Если предоставится случай, я хочу вернуться туда», – приводит слова Кумана испанская пресса.

Напомним, что Куман был уволен с поста главного тренера «Барселоны» в октябре 2021 года, после чего сине-гранатовых возглавил Хави.