Эрве Ренар назначен на должность главного тренера женской сборной Франции 

Женская сборная Франции объявила о назначении Эрве Ренара главным тренером команды.

Сообщается, что бывший наставник национальных команд Саудовской Аравии и Марокко подписал контракт до лета 2024 года.

Добавим, что 29 марта Эрве Ренар ушел с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре подопечные француза обыграли сборную Аргентины со счетом 2:1 в матче группового этапа.

Под руководством нового наставника женская сборная Франции примет участие на чемпионате мира, который состоится с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.