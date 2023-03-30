Четыре клуба АПЛ интересуются нападающим «Барселоны» Фати 

Форвард «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт 20-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Как утверждает источник, испанский нападающий попал в сферу интересов сразу четырех команд чемпионата Англии - «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенала» и «Ньюкасла». Сообщается, что игрок открыт к предложениям, так как недоволен своим игровым временем в каталонском клубе в нынешнем сезоне. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне за команду Хави он провел 38 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.