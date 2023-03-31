Конте возьмет паузу в тренерской карьере

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма», уволенный из клуба неделей ранее, возьмет паузу в своей карьере.

По информации итальянской прессы, специалист намерен отдыхать как минимум год. За это время он планирует восстановиться психологически после непростого периода в стане «шпор», а также потери двух близких друзей и собственной операции по удалению желчного пузыря.

Добавим, что руководство лондонцев приняло решение расстаться с Конте после того, как тот в интервью намекнул, что команда в своем текущем составе достигла потолка, и ей необходимо серьезное усиление.

После отставки в прессе появились слухи, что Антонио хочет видеть у себя туринский «Ювентус», однако тренер решил отдохнуть.