Кин рассказал, как Роналду помогал ему в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин вспомнил, как ему помогал Криштиану Роналду, выступавший одно время в составе «старой синьоры».

«Криштиану Роналду помогал мне расти, как футболисту. Если ты не отдавал на поле всего себе, если тебе было плевать хоть на несколько минут матча, он возвращал вас в игру», - приводит слова игрока итальянская пресса.

Напомним, после проведенных в «Ювентусе» сезонов Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», в котором рассорился с руководством и тренерским штабом и вынужден был покинуть клуб в ноябре 2022 года.

В настоящее время португалец выступает в составе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.