«Реал» договорился о трансфере Мбаппе

«Реал» подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, форвард присоединится к «сливочным» летом 2024 года, так как боссы мадридского гранда хотят пригласить его на правах свободного агента. Отмечается, что 24-летний француз согласился на такие условия.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе провел во всех турнирах 33 матча, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что форвард решил сменить клубную прописку после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.